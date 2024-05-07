Isparta'da öğrenci servis minibüsü ile ehliyetsiz çocuğun motosikleti çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Isparta'da öğrenci servis minibüsü ile ehliyetsiz çocuğun motosikleti çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Isparta\'da öğrenci servis minibüsü ile ehliyetsiz çocuğun motosikleti çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, öğrenci servis minibüsü ile ehliyetsiz bir çocuğun kullandığı motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

07.05.2024 19:38
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Isparta'da öğrenci servis minibüsü ile 16 yaşındaki ehliyetsiz çocuğun kullandığı motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yalvaç ilçesi Kızılca Mahallesi Koru Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan S. (59) yönetimindeki 32 ADT 231 plakalı Karsan marka öğrenci servis aracı, cadde üzerinde bulunan liseye giriş yaptığı esnada ehliyetsiz Osman C.'nin (16) kullandığı tescilsiz motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü kafasını minibüsün camına çarptı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Fırathan Y. (16) ise yola savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da öğrenci servis minibüsü ile ehliyetsiz çocuğun motosikleti çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da öğrenci servis minibüsü ile ehliyetsiz çocuğun motosikleti çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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