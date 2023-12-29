Isparta\'da Öğrenci Yurdunda Zehirlenme Şüphesi

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kız ve erkek öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin yemekten zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurduğu olaya ilişkin Isparta Valiliğinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada öğrenci sayısının 266 olduğu ve Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Isparta Valiliği, KYK kız ve erkek öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurduğu olaya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "28.12.2023 tarihinde Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Yalvaç A-B-C bloklarda kalan öğrencilerden; mide bulantısı, karın ağrısı, ishal gibi şikayetlerle Yalvaç Devlet Hastanesine 29.12.2023 saat 10.00 itibarıyla toplam 266 başvuru yapılmıştır. Hastanelere başvuran öğrencilerimizin tamamı acil servislerde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilerek yurtlarına gönderilmiştir. Hastanelere müracaat eden öğrencilerimiz şikayetlerine sebebiyet veren sağlık sorunlarının 28.12.2023 tarihinde yedikleri akşam yemeğindeki gıdalardan kaynaklanmış olabileceğini ifade etmişlerdir. Bahse konu yemekte öğrencilere verilen gıda numuneleri ve su numuneleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü tarafından gerekli incelemeler yapılmak üzere teslim alınmıştır. Konu ile ilgili olarak; Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, Valiliğimiz tarafından başlatılan idari inceleme devam etmektedir" denildi. - ISPARTA