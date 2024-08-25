Isparta\'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Isparta'da ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Isparta Kartepe mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, bölgeden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 1 su ikmal aracı, 3 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 1 yer ekibi, 36 personel ve bölge müdürlüğü yangın harekat merkezine bağlı 8 personel sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, yangında ne kadar alanın zarar gördüğü yapılan detaylı ölçüm sonrası tespit edilebileceği belirtildi. - ISPARTA