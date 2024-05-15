Isparta'da Otomobil Bisiklete Çarptı, Yaya Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Isparta'da Otomobil Bisiklete Çarptı, Yaya Yaralandı

Isparta\'da Otomobil Bisiklete Çarptı, Yaya Yaralandı

Isparta'da bir otomobil, cadde üzerinde seyir halinde olan bisiklete çarptıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

15.05.2024 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da otomobil cadde üzerinde seyir halinde olan bisiklete, ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. O anlar çevrede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Isparta Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celalettin G. idaresinde 07 LB 601 plakalı otomobil, ilk önce cadde üzerinde seyir halinde olan İbrahim G.'nin kullandığı bisiklete, ardından direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen yaya Bahar B.'ye çarptı. Çarpmanın şiddeti ile İbrahim G. ve 1738 Sokak'a doğru savrulan yaya yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anları cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin seyir halinde olan bisikletliye, ardından sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki yayaya çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisi ile yayanın savrulduğu ve çevredeki vatandaşların yayanın yanına koşarak yardımda bulunduğu görüldü.

Öte yandan, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

İnceleme, Isparta, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Otomobil Bisiklete Çarptı, Yaya Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:50 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya
10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 12:15:54. #1.11#
SON DAKİKA: Isparta'da Otomobil Bisiklete Çarptı, Yaya Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement