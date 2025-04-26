Isparta\'da Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı

Isparta'da seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen otomobil alev aldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Gülcü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah A.'ya ait 81 AAB 087 plakalı Wolkswagen marka otomobil, Gülcü Mezarlığı mevkiinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - ISPARTA