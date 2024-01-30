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Isparta'da otomobilin hurdaya döndüğü kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Isparta'da otomobilin hurdaya döndüğü kaza güvenlik kamerasında

Isparta'nın Gelendost ilçesinde alkollü sürücünün, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarptığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Isparta\'da otomobilin hurdaya döndüğü kaza güvenlik kamerasında
30.01.2024 - 00:19,
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Isparta'da otomobilin hurdaya döndüğü kaza güvenlik kamerasında

ISPARTA - Isparta'nın Gelendost ilçesinde alkollü sürücünün, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarptığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Kaza, 27 Ocak tarihinde gece saatlerinde Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Can Ç. idaresindeki 32 AAH 703 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarptı. Meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gelendost Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, yapılan alkol muayenesinden ise alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin cadde üzerinde süratle ilerlediği ve yolun kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptığı ve bahçe duvarı ile direk arasında sıkıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA
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