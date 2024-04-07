Isparta\'da Park Halindeki Otomobil Elektrik Kontağında Yandı

Mardin Nusaybin'de Trafik Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 çocuk hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.