Isparta'da Reklam Panosuna Çarpan Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Isparta'da Reklam Panosuna Çarpan Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Isparta\'da Reklam Panosuna Çarpan Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Isparta'da meydana gelen kazada, bir otomobilin reklam panosuna çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesi bulunan sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.

03.03.2024 18:49  Güncelleme: 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da otomobilin reklam panosuna çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece Isparta merkeze bağlı Kuleönü beldesi Eğirdir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Y. (21) idaresindeki 32 HS 734 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki reklam panosuna çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Özge A. (17) ve Hakkı Samet K. (19) yaralanırken, Ferda Yüksel hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ferda Yüksel'in cenazesi de otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Yaralılardan Nuri Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Jandarma, İtfaiye, Isparta, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Reklam Panosuna Çarpan Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sivas'ta garajda çıkan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi
    19:04 Sivas'ta garajda çıkan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi

    Sivas'ın Yenimahalle 22. Sokak'ta bulunan bir garajda çıkan yangında, 2 araç kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için uzun uğraşlar verdi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

  • Urla'da 3 Milyon Lira Değerindeki Teknede Patlama
    18:59 Urla'da 3 Milyon Lira Değerindeki Teknede Patlama

    İzmir'in Urla ilçesinde, arızalı olduğu belirtilen 3 milyon lira değerindeki bir teknede patlama meydana geldi. Patlama sonucunda tekne alev topuna dönerken, tekne sahibi ve arkadaşı denize atlayarak kurtuldu. Yanıklar oluşan yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Van'ın Edremit ilçesinde bir binanın zemin katında çıkan yangın korkuya neden oldu
    18:55 Van'ın Edremit ilçesinde bir binanın zemin katında çıkan yangın korkuya neden oldu

    Van'ın Edremit ilçesinde bir binanın zemin katında çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen site sakinlerine sağlık ekipleri müdahale etti.

  • Kayseri'de kayınbirader tarafından vurulan şahıs hayatını kaybetti
    18:54 Kayseri'de kayınbirader tarafından vurulan şahıs hayatını kaybetti

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, aralarında önceden husumet bulunan Y.K. ile S.T. arasında çıkan tartışmada Y.K. tarafından tabancayla vurulan S.T. hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Y.K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. S.T.'nin yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Soruşturma başlatıldı.

  • Ardahan'da yasa dışı yollardan giren 3 düzensiz göçmen yakalandı
    18:53 Ardahan'da yasa dışı yollardan giren 3 düzensiz göçmen yakalandı

    Ardahan'ın Göle ilçesinde düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yapılan rutin uygulamada, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 3 düzensiz göçmen polis tarafından yakalandı. Afganistan uyruklu göçmenler, sağlık işlemlerinin ardından Ardahan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

  • Kütahya'da Durdurulan Araçta 59,08 Gram Esrar Ele Geçirildi
    18:47 Kütahya'da Durdurulan Araçta 59,08 Gram Esrar Ele Geçirildi

    Kütahya'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 38 adet sarılmış içime hazır halde 59,08 gram esrar maddesi bulundu. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

  • Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
    18:45 Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

    Kütahya'nın Simav ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda yapılan aramalarda, sentetik uyuşturucu, ekstazi, esrar, metamfetamin, kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanımına yönelik malzemeler ele geçirildi.

  • Küçükçekmece'de 19 aracın lastiğini bıçakla patlatan 3 şüpheli tutuklandı
    18:43 Küçükçekmece'de 19 aracın lastiğini bıçakla patlatan 3 şüpheli tutuklandı

    Küçükçekmece'de meydana gelen olayda, kimliği belirlenemeyen 3 şüpheli 19 aracın lastiklerini bıçakla keserek patlattı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Kütahya'da Kaybolan Kadını Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklanan Şahıs Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı
    18:41 Kütahya'da Kaybolan Kadını Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklanan Şahıs Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

    Kütahya'nın Emet ilçesinde kaybolan kadını evinde öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada tutuklandıktan sonra serbest bırakılan ancak başka suçtan gözaltına alındığı esnada 'Adam öldürüyorum, gömüyorum, kimse bulamıyor' diyen şahıs, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

  • Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
    18:33 Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

    Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 17.43'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yüzeyden 7.3 kilometre derinlikte gerçekleşti ve çevre illerde hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

  • 60 yaşındaki engelli adam 19 saat sonra bulundu
    18:33 60 yaşındaki engelli adam 19 saat sonra bulundu

    Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 70 yaşındaki zihinsel engelli M.Y., 35 personel, 9 AFAD gönüllüsü ve 49 vatandaşın katılımıyla her yerde arandı. İz takip köpeğinin de yer aldığı arama çalışmalarında kayıp adam 19 saat sonra ormanlık alanda bulundu. Karadeniz Ereğli ilçesinde 60 yaşındaki M.Y., geçen 1 Mart günü evinden ayrıldı. M.Y.'den haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine 9'ü AFAD personeli, 8'i AFAD gönüllüsü, 26 jandarma, 49 vatandaşın başlattığı arama çalışmalarına iz takip köpeği Voltaj da dahil edildi. 19 saat süren arama çalışmalarının ardından M.Y.'ye ulaşıldı. Köyünden 3 kilometre uzaktaki ormanlık alanda bulunan M.Y., tedbir amaçlı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplere teşekkür eden ailesi ise sevinç yaşadı.


17:52 Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:46 Erdoğan: 31 Mart’ta milli irade bayramını ilan edeceğiz Erdoğan: 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz
17:40 Canlı anlatım Dev derbide tek gol var Canlı anlatım! Dev derbide tek gol var
16:14 Esenyurt’ta sokak röportajında gerginlik Esenyurt'ta sokak röportajında gerginlik
18:39 Okan Buruk, derbi öncesi sakat ve kadroya alınmayan futbolcular hakkında konuştu Okan Buruk, derbi öncesi sakat ve kadroya alınmayan futbolcular hakkında konuştu
17:19 Komedyen Cem Yılmaz’ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı Komedyen Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
16:51 Polis araya girdi Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik Polis araya girdi! Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik
15:52 Pakistan’daki şiddetli yağışlarda 37 kişi hayatını kaybetti Pakistan'daki şiddetli yağışlarda 37 kişi hayatını kaybetti
15:25 Marmara’da batan gemide bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı Marmara'da batan gemide bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı
15:10 4 gündür aranan çocuğun cansız bedeni derede bulundu 4 gündür aranan çocuğun cansız bedeni derede bulundu
15:10 Kuyruğun başı var sonu yok Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti Kuyruğun başı var sonu yok! Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti
14:50 Meteoroloji’den art arda uyarılar Salı günü sağanak, perşembe günü kar geliyor Meteoroloji'den art arda uyarılar! Salı günü sağanak, perşembe günü kar geliyor
14:32 Gazze’de ateşkes ne zaman Bakan Fidan yanıtladı Gazze'de ateşkes ne zaman? Bakan Fidan yanıtladı
14:22 Karamollaoğlu eleştirdiği hizmeti kullanınca kendini “Aptal değilim“ diye savundu Karamollaoğlu eleştirdiği hizmeti kullanınca kendini "Aptal değilim" diye savundu
13:45 Motosikletle dünyayı gezen çifte Hindistan’da korkunç saldırı 7 sapık kadına tecavüz etti Motosikletle dünyayı gezen çifte Hindistan'da korkunç saldırı! 7 sapık kadına tecavüz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2024 19:09:21. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta'da Reklam Panosuna Çarpan Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement