Isparta'da bir köyde düzenlenen operasyonda 6 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirilirken, şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Fele köyü mevkiinde geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirilen operasyon sonucunda ruhsatsız silah ele geçirildi. Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, İ.D. isimli şahsa ait olduğu tespit edilen 6 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 6 adet şarjör ele geçirildi. Şüpheli İ.D. hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli soruşturma işlemlerine başlandığı öğrenildi. - ISPARTA
Son Dakika › 3.Sayfa › Isparta'da Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
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