Isparta'da site yöneticisini öldüren sanık üçüncü kez hakim karşısında - Son Dakika
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Isparta'da site yöneticisini öldüren sanık üçüncü kez hakim karşısında

Isparta\'da site yöneticisini öldüren sanık üçüncü kez hakim karşısında

Isparta'da bir sitenin otoparkında site yöneticisini kemerle boğarak öldüren sanık üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Sanık, "Uzun zamandır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

19.04.2024 17:56
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Isparta'da bir sitenin otoparkında site yöneticisini kemerle boğarak öldüren sanık üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede sanık, "Uzun zamandır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Olay, 28 Ocak 2023 tarihinde Fatih Mahallesi'nde bulunan konutlardan birinin kapalı otopark kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site yöneticisi emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan'ın (71) otoparkta hareketsiz bir şekilde yattığını gören site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Hüseyin Cahit Erdoğan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı. Savcılık, olayın cinayet olma şüphesi üzerine inceleme başlattı.

Süleyman Çelik, hakkında hazırlanan iddianamede 'tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Süleyman Çelik'in yargılanmasında üçüncü duruşma Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Çelik, taraf avukatları ve aileleri katıldı.

Duruşmada Hüseyin Cahit Erdoğan tarafından işten çıkarılan eski site çalışanı Yasemin U. sosyal medya hesaplarından Erdoğan'ın ölümüne ilişkin kinayeli paylaşımlar yaptığı iddiası ile tanık olarak dinlendi. Yasemin U. sanığı tanımadığını ve kendisiyle hiç görüşmediğini, Hüseyin Cahit Erdoğan'ın ölümünden sonra sosyal medya hesaplarından kinayeli paylaşımları yapmadığını söyledi.

Sanık Süleyman Çelik ise tanığı tanımadığını ve daha önce kendisiyle hiç bir görüşmesinin olmadığını söyleyerek Yasemin U'nun eski eşinin güvenlik kursundan arkadaşı olduğunu belirtti. Sanık Süleyman Çelik, "Uzun zamandır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyete sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da site yöneticisini öldüren sanık üçüncü kez hakim karşısında - Son Dakika

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