Isparta\'da Şok Uygulamada 15 Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

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Isparta'da devriye ekiplerince mahalle aralarında gerçekleştirilen şok uygulamalarda 15 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği mahalle aralarında şok uygulama gerçekleştirdi. Yapılan şok uygulamada; çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. 15 şahıs hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, değişik suçlardan aranması bulunan 4 şahıs yakalanarak adli birimlere sevki edildi. - ISPARTA