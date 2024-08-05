Isparta\'da şok uygulamalarda çok sayıda malzeme ele geçirildi

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Isparta'da emniyet ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından mahalle aralarında şok uygulama gerçekleştirildi. Yapılan 387 şok uygulama sonucunda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet kesici alet, 1 adet el telsizi ve 254 adet fişek ele geçirildi.

Yapılan uygulamalarda ele geçirilen suç unsurları ile ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında adli ve idari işlemler yapıldı. - ISPARTA