Isparta\'da Tır Şarampole Devrildi, Sürücü Kurtarıldı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Fele köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Fele köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali O. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Şarkikaraağaç Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA