Isparta'da Trafik Denetiminde 5 Sürücüye Ceza

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Isparta'da kurallara uymayan 5 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

ISPARTA - Isparta'da dün gece gerçekleştirilen trafik ve asayiş denetimlerinde 12 ekip ve 24 personel görev aldı. 166 şahıs ile 56 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 5 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta'da trafik ve asayiş güvenliğini sağlamak amacıyla dün saat 22.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimlere 12 ekip ve 24 personel katıldı. Uygulama kapsamında 166 şahıs ile 56 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sırasında kurallara uymadığı tespit edilen 5 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.