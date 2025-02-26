Isparta'da kurallara uymayan 5 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
ISPARTA - Isparta'da dün gece gerçekleştirilen trafik ve asayiş denetimlerinde 12 ekip ve 24 personel görev aldı. 166 şahıs ile 56 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 5 sürücüye idari para cezası kesildi.
Isparta'da trafik ve asayiş güvenliğini sağlamak amacıyla dün saat 22.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimlere 12 ekip ve 24 personel katıldı. Uygulama kapsamında 166 şahıs ile 56 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sırasında kurallara uymadığı tespit edilen 5 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Isparta'da Trafik Denetiminde 5 Sürücüye Ceza - Son Dakika
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