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Isparta'da traktör devrildi: 1 ölü

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Bahtiyar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,

Ethem Necati Tepeli idaresinde olan traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sonucu devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücünün ölüm haberini alarak hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Öte yandan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.