Isparta\'da Yağma ve Yaralama Olayına Karşı 4 Şüpheli Tutuklandı

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Isparta'da bir vatandaşa yönelik yağma, kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma olayına karşı yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 5 şahıstan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 21 Mayıs günü Isparta'da meydana geldi. A.P. isimli vatandaş kendisine yönelik yağma, kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma olayına yönelik emniyete başvurdu. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde olayın şüphelileri olduğu tespit edilen O.İ., Ö.Ö., K.A., A.İ., M.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, M.Y. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken diğer 4 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA