Isparta'da Yağma ve Yaralama Olayına Karşı 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Isparta'da Yağma ve Yaralama Olayına Karşı 4 Şüpheli Tutuklandı

Isparta\'da Yağma ve Yaralama Olayına Karşı 4 Şüpheli Tutuklandı

Isparta'da bir vatandaşa yönelik gerçekleşen yağma, kasten yaralama, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma olayına karşı yapılan çalışmalar sonucunda 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın şüphelileri olan O.İ., Ö.Ö., K.A. ve A.İ. adlı şahıslar adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanırken, M.Y. adlı şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

24.05.2024 17:53
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Isparta'da bir vatandaşa yönelik yağma, kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma olayına karşı yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 5 şahıstan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 21 Mayıs günü Isparta'da meydana geldi. A.P. isimli vatandaş kendisine yönelik yağma, kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma olayına yönelik emniyete başvurdu. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde olayın şüphelileri olduğu tespit edilen O.İ., Ö.Ö., K.A., A.İ., M.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, M.Y. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken diğer 4 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Isparta, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Yağma ve Yaralama Olayına Karşı 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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