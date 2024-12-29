Isparta'da Yangın: Ev ve Tarım Aletleri Kül Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Isparta'da Yangın: Ev ve Tarım Aletleri Kül Oldu

Isparta\'da Yangın: Ev ve Tarım Aletleri Kül Oldu

Çaltı köyünde çıkan yangında evin bir bölümü ve tarım aletleri tamamen yok oldu. Yaralı yok.

29.12.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Şarkikarağaç ilçesine bağlı Çaltı köyünde bulunan evde yangın çıktı. Kısa sürede evin ambar bölümüne sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, evin bir bölümü ve ambarda bulunan tarım aletleri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Şarkikaraağaç'ın Çaltı köyündeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabit Yavuz'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede ambara sıçradığını fark eden ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Ev ve tarım aletleri tamamen yanarak kül oldu

Yangında evin bazı bölümleri ile ambarda bulunan tarım aletleri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenme olmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Yangın: Ev ve Tarım Aletleri Kül Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:03 Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran’a 48 bin lira ödeyecek Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran'a 48 bin lira ödeyecek
10:58 Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor
10:29 İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’ı vurdu 11 kişi hayatını kaybetti İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! 11 kişi hayatını kaybetti
10:26 “Bana bir Audi’yi çok gördüler“ diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde "Bana bir Audi'yi çok gördüler" diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
09:24 İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
17:13 HTŞ lideri Şara’dan seçimlerle ilgili bomba açıklama HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
17:05 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
17:02 Beşiktaş’taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
16:48 AK Partili Elitaş’tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
16:19 Beşiktaş’taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar
16:18 Öcalan’ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
15:51 Fatih Terim’in Suudi Arabistan’a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 11:34:16. #1.11#
SON DAKİKA: Isparta'da Yangın: Ev ve Tarım Aletleri Kül Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.