Isparta'da Yangın: Komşu Hayat Kurtardı - Son Dakika
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Isparta'da Yangın: Komşu Hayat Kurtardı

Isparta\'da Yangın: Komşu Hayat Kurtardı

Isparta'da çıkan yangında, komşu Mehmet Demirtaş, ev sahibini alevlerden kurtardı. Yangın evde paniğe yol açtı.

04.03.2025 13:47
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Isparta'da 2 katlı müstakil bir evde çıkan yangında, alevler evin her yerini sararken ev sahibi can havliyle dışarı çıkmaya çalıştı. 'Yetişin' çığlıklarını duyan komşu Mehmet Demirtaş, hızla alevlerin arasına dalarak ev sahibini bulunduğu yerden çıkarıp hayatını kurtardı. Yangın köyde paniğe yol açarken, ev tamamen yanarak küle döndü. Komşu Demirtaş, "Eğer 10 saniye daha geç kalsaydım, Cemil hayatını kaybedebilirdi" dedi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Sağır köyü Aşağı mevkisi Ahşap Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Karataş'a ait 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Evde mahsur kalan Cemil Karataş, komşusu Mehmet Demirtaş tarafından kurtarıldıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, uzun süren çalışmaların ardından kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen ev sahibi Cemil Karataş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye amiri Hasan Doğan'ın dikkati sayesinde ise yangın, evin bitişiğindeki ahşap eve sıçramadan söndürüldü.

"10 saniye daha geç kalsaydım, ölebilirdi"

Alevlerin arasından kendisini dışarıya atmaya çalışan ev sahibi Cemil Aktaş'ı, komşusu Mehmet Demirtaş bulunduğu yerden kucaklayıp çıkararak olay anını şu sözlerle anlattı:

"Cemil Aktaş'ın evinin yandığını duydum, 'Yetişin' diye bir ses gelince hemen koşarak geldim. Cemil'i camın kenarında düşmüş bir şekilde buldum ve hızla kucaklayıp yolun kenarına taşıdım. Evin içi tamamen alevler ve dumanlarla dolmuştu. Eğer 10 saniye daha geç kalsaydım, Cemil hayatını kaybedebilirdi."

Yangın köyde paniğe yol açarken, hastaneye kaldırılan Cemil Karataş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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