Isparta\'da yapılan operasyonlarda çok sayıda malzeme ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı

Isparta'da jandarma ekiplerince hırsızlık olaylarına ilişkin yapılan operasyonlarda çok sayıda malzeme ele geçirilerek 5 şüpheli yakalandı.
Isparta merkeze bağlı Aliköy köyünde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda 6 ayrı adreste yapılan aramalarda çok sayıda malzeme ele geçirilerek 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - ISPARTA
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