Isparta Gönen\'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Isparta Gönen'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Gönen'de düzenlediği operasyonda 1 şüpheli yakalandı; aramalarda 135 gram tütüne emdirilmiş bonzai, 7 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Isparta'nın Gönen ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda 1 Ekim 2026 tarihinde Gönen ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda bir şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 135 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), 20 mililitre sıvı bonzai ve 7 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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