Isparta\'da iki katlı ev alevlere teslim oldu

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangına müdahale etmek isteyen bir kişi yaralandı.

Yangın, Abacılar Mahallesi Turğut Özal Bulvarı üzerinde bulunan 2 katlı ahşap kerpiç evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bacadan çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Yalvaç Belediyesi'ne ait 3 itfaiye tankeri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin bitişikteki ahşap yapılara sıçraması da önlendi. Yangını fark eden ev sahibi M.A'ın oğlu A.A., alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmek isterken kollarından yaralandı. Yaralıya ilk müdahale, olay yerine sevk edilen ambulansta yapıldı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA