Isparta polisi son bir haftadaki operasyonlarda 3 bin 236 kaçak parfüm ele geçirdi - Son Dakika
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Isparta polisi son bir haftadaki operasyonlarda 3 bin 236 kaçak parfüm ele geçirdi

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Isparta polisi son bir haftadaki operasyonlarda 3 bin 236 kaçak parfüm ele geçirdi
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Isparta polisi son bir haftada 3 bin 236 kaçak parfüm, bin 488 paket doldurulmuş sigara, 120 karton bandrolsüz makaron ve 59 paket kaçak sarma sigara ele geçirdi. Operasyonlarda 3 tabanca, 23 fişek ve 1 pompalı av tüfeği de yakalandı, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'da polis ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda çok sayıda kaçak ürün ve silah ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar yapıldı. Çalışmalarda, 3 bin 236 adet kaçak parfüm, bin 488 paket doldurulmuş sigara, 120 karton bandrolsüz makaron ve 59 paket kaçak sarma sigara ele geçirildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda 3 tabanca, 3 şarjör, 23 fişek ve 1 pompalı av tüfeği yakalanırken, konuyla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikMakaronIspartaGüncelSuçSon Dakika

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