Isparta Şarkikaraağaç\'ta eşini pompalı tüfekle öldüren kişiyi jandarma yakaladı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, gece saat 01.20 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar kasabasında meydana geldi. İddiaya göre, Fatih Kapçı (37) ile eşi Ayşe Kapçı (35) arasında Isparta merkezde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Ayşe Kapçı, Çarıksaraylar kasabasında yaşayan babasının evine gitmek için yola çıktı. Ayşe Kapçı, babasının yaşadığı mahalleye geldiği sırada eşi Fatih Kapçı, tarafından sokak ortasında 2 el ateş ederek pompalı tüfekle vuruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ayşe Kapçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri, Fatih Kapçı'yı yol üstünde yakalayarak, gözaltına aldı. Fatih Kapçı, işlemleri için ilçe emniyet müdürlüğüne götürürken, olayda kullanılan pompalı tüfek ve 2 adet fişeğe el konuldu. Hayatını kaybeden Ayşe Kapçı'nın cenazesi ise Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.