Isparta Yalvaç\'ta kamyonet ile LNG tankeri çarpıştı, 3 yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kamyon ile LNG tankeri kavşakta çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.06 sıralarında D350 Isparta-Konya karayolu Kozluçay köyü kavşağı Dereboğazı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. idaresindeki 72 ADD 912 plakalı sıvılaştırılmış gaz tankeri (LNG), Şarkikaraağaç istikametinde seyir halindeyken kavşağa giriş yaptığı sırada, karşı yönden gelen M.Ç. yönetimindeki 32 ADV 151 plakalı BMC marka yük kamyonuyla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, Gelendost Bölge Trafik Polis, Yalvaç itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü M.Ç., yanında bulunan oğlu ve tanker sürücüsü H.T. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kamyon ile tankerin kavşakta çarpıştığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki aracın kavşakta çarpışa anı ve araçlardan kamyonun şarampole yan devrilmesi yer aldı.

Gelendost Bölge Trafik Polis ekipleri tarafından olay yerinde güvenlik önlemi alınırken, kara yolunda kontrollü geçiş sağlandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.