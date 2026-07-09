İspir'de ATV Kazası: Adem Çelik Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İspir'de ATV Kazası: Adem Çelik Hayatını Kaybetti

İspir\'de ATV Kazası: Adem Çelik Hayatını Kaybetti
09.07.2026 10:40
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İspir'de ATV kazasında Adem Çelik hayatını kaybetti, ilçe genelinde büyük üzüntü hakim.

Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ATV aracının takla atması sonucu Adem Çelik hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, İspir ilçe merkezinde meydana geldi. İlçe merkezinde seyir halinde olan Adem Çelik, henüz belirlenemeyen bir nedenle kullandığı ATV aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç takla attı. Çevrede ki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, talihsiz adamın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Aslen İspir ilçesine bağlı Madenköprübaşı (İyidere) mahallesi sakinlerinden olan ve ilçe merkezinde ikamet eden Adem Çelik'in acı haberi, ailesini ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Çevresinde oldukça sevilen bir isim olan Çelik'in ani vefatı ilçe genelinde derin bir üzüntüye yol açtı. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İspir'de ATV Kazası: Adem Çelik Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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