İspir\'de Yangın Korkuttu

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Erzurum'un İspir ilçesinde çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un İspir ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde çıkan yangında 2 ev, 2 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

İlçe merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Taşbaşı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çöplük olarak kullanılan alanda bilinmeyen bir nedende başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İki eve sıçrayan yangın rüzgarın da etkisiyle yapılan müdahalelere rağmen kontrol altına alınamadı.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 4 saat süren müdahale sonunda yangın kontrol altına alınırken 2 ev, 2 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi. - ERZURUM