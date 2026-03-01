İsrail 100 Bin Yedek Askere Çağrı Yaptı - Son Dakika
İsrail 100 Bin Yedek Askere Çağrı Yaptı

01.03.2026 19:58
İsrail ordusu, İran ile çatışmalar nedeniyle 100 bin yedek askeri göreve çağırdığını duyurdu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ordusu İran ile devam eden çatışma nedeniyle 100 bin yedek askerin göreve çağrıldığını açıkladı. İsrail ordusu, yedek askerlere en iyi şartlarda çalışabilmeleri için gerekli tüm lojistik imkanları hazırlayıp sağlayacağını açıkladı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İsrail, İran, Son Dakika

