İsrail, Associated Press'e el koyarak yeni medya yasasını ihlal etmekle suçladı

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İsrail, Associated Press'e (AP) ait ekipmanlara el koyarak, Associated Press'i Al Jazeera'ye görüntü sağlayarak yeni medya yasasını ihlal etmekle suçladı.

İsrail, basın kuruluşlarına yönelik baskılarını sürdürüyor. İsrail İletişim Bakanlığı'na bağlı yetkililer, ABD merkezli haber ajansı Associated Press'in (AP) ülkenin güneydeki Sderot kasabasında bulunan merkezine giderek AP'ye ait ekipmanlara el koydu. Yetkililer, AP'yi Al Jazeera'ye görüntü sağlayarak yeni medya yasasını ihlal etmekle suçladı.

İsrail İletişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hükümetin kararı ve İletişim Bakanı'nın talimatı doğrultusunda, İletişim Bakanlığı devletin güvenliğine zarar veren yayınları sınırlandırmak için gereken her türlü yaptırımı uygulamaya devam edecektir" denildi.

AP, Al Jazeera'nin kendisinden canlı yayını alan binlerce müşteriden biri olduğunu söyleyerek, İsrail'in hareketi kınadı. AP'nin Kurumsal İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Lauren Easton, "AP, İsrail hükümetinin Gazze'yi gösteren uzun süreli canlı yayınımızı kapatma ve AP ekipmanlarına el koyma eylemlerini en güçlü ifadelerle kınamaktadır. Kapatma, yayının içeriğinden ziyade İsrail hükümetinin ülkenin yeni medya yasasını kötüye kullanmasına dayanıyordu. İsrailli yetkilileri, ekipmanlarımızı iade etmeye ve canlı yayınımızı derhal yeniden başlatmaya çağırıyoruz, böylece bu önemli görsel gazeteciliği dünyanın dört bir yanındaki binlerce medya kuruluşuna sunmaya devam edebiliriz" dedi.

Al Jazeera'nin İsrail'deki faaliyetleri durdurulmuştu

İsrail'in Katar merkezli Al Jazeera'nin de bulunduğu kanalların yayınlarını "ulusal güvenliği tehdit ettiği" gerekçesiyle yasaklama yetkisi veren yasayı onaylanmasının ardından İsrail kabinesi, 5 Mayıs'ta Al Jazeera'nin İsrail'deki faaliyetlerinin durdurulmasına karar vermişti. Karara göre, Al Jazeera 45 gün süreyle kapalı kalacak ancak bu süre yeniden uzatılabilecek. - TEL AVİV