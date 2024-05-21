İsrail, Associated Press'e el koyduğu ekipmanları iade edecek - Son Dakika
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İsrail, Associated Press'e el koyduğu ekipmanları iade edecek

İsrail, ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) konusunda geri adım attı. İsrail, Associated Press'e (AP) ait el koyduğu ekipmanları iade edecek ve canlı yayının devam etmesine izin verecek. İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, İsrail Savunma Bakanlığı'nın Sderot'taki yerlerden yapılan yayınların askeri kuvvetleri açısından taşıdığı riski incelemek istemesi nedeniyle AP'nin ekipmanlarına el koyulduğunu ve canlı yayının kesildiğini belirterek, operasyonun iptal edilmesi ve ekipmanın AP'ye iade edilmesi talimatı verdiğini söyledi.

21.05.2024 22:38
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İsrail, Associated Press'e (AP) ait el koyduğu ekipmanları iade edecek ve canlı yayının devam etmesine izin verecek.

İsrail, ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) konusunda geri adım attı. İsrail, Associated Press'e (AP) ait el koyduğu ekipmanları iade edecek ve canlı yayının devam etmesine izin verecek. İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, İsrail Savunma Bakanlığı'nın Sderot'taki yerlerden yapılan yayınların askeri kuvvetleri açısından taşıdığı riski incelemek istemesi nedeniyle AP'nin ekipmanlarına el koyulduğunu ve canlı yayının kesildiğini belirterek, operasyonun iptal edilmesi ve ekipmanın AP'ye iade edilmesi talimatı verdiğini söyledi.

AP, Al Jazeera'ye görüntü sağlayarak yeni medya yasasını ihlal etmekle suçlanmıştı

İsrail İletişim Bakanlığı'na bağlı yetkililer, AP'nin ülkenin güneydeki Sderot kasabasında bulunan merkezine giderek AP'ye ait ekipmanlara el koymuş, AP'yi Al Jazeera'ye görüntü sağlayarak yeni medya yasasını ihlal etmekle suçlamıştı. İsrail İletişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hükümetin kararı ve İletişim Bakanı'nın talimatı doğrultusunda, İletişim Bakanlığı devletin güvenliğine zarar veren yayınları sınırlandırmak için gereken her türlü yaptırımı uygulamaya devam edecektir" denilmişti.

Al Jazeera'nin İsrail'deki faaliyetleri durdurulmuştu

İsrail'in Katar merkezli Al Jazeera'nin de bulunduğu kanalların yayınlarını "ulusal güvenliği tehdit ettiği" gerekçesiyle yasaklama yetkisi veren yasayı onaylanmasının ardından İsrail kabinesi, 5 Mayıs'ta Al Jazeera'nin İsrail'deki faaliyetlerinin durdurulmasına karar vermişti. Karara göre, Al Jazeera 45 gün süreyle kapalı kalacak ancak bu süre yeniden uzatılabilecek. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail, Associated Press'e el koyduğu ekipmanları iade edecek - Son Dakika

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