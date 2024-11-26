İsrail Beyrut'a Havadan Saldırdı - Son Dakika
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İsrail Beyrut'a Havadan Saldırdı

İsrail Beyrut\'a Havadan Saldırdı

İsrail ordusu, Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

26.11.2024 18:49
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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yoğun hava saldırısı başlattı. Lübnan Sağlık Bakanlığı en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail, ateşkes anlaşmasının duyurulması beklenirken Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yoğun saldırı düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Beyrut'taki 20 noktaya 8 savaş uçağıyla saldırı düzenlendiği bildirildi.

3 kişi hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı bildirildi. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Lübnan, İsrail, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail Beyrut'a Havadan Saldırdı - Son Dakika

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