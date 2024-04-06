İsrail'de yaklaşık 100 bin kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki politikasını protesto ederek istifa çağrısı yaptı.
İsrail'in dört bir yanında hükümet aleyhinde protestolar devam ediyor. Başkent Tel Aviv'de bir araya gelen yaklaşık 100 bin kişi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki politikasını protesto etti. Erken seçim çağrısında bulunan kalabalık, esir anlaşmasının kabul edilmesini talep etti. İsrail bayrakları ve hükümet aleyhinde sloganların yer aldığı pankartlar taşıyan İsrailli göstericiler, Netanyahu hükümetini istifaya çağıran sloganlar attı. İsrail polisin göstericilere müdahale etmesinin ardından yaşanan arbedede yere düşen 2 kadına sağlık görevlileri tarafından müdahale edilirken, bir göstericinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Protestocular farklı noktalarda ateş yaktı. - TEL AVİV
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail'de 100 Bin Kişi Netanyahu'nun Politikasını Protesto Ederek İstifa Çağrısı Yaptı - Son Dakika
İstanbul Taksim Meydanı'nda Türkiye ve İsrail arasındaki ticaretin durdurulması için düzenlenen protesto gösterisinde, polis ekipleri dağılmayan bir grup protestocuya müdahale etti. Bu sırada kelepçelenen başörtülü bir genç protestocuya atılan tokat, kameraya yansıdı ve sosyal medyada büyük tepki çekti. Olaylar sonucunda 43 kişi gözaltına alınırken, 2 emniyet görevlisi açığa alındı.
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluştururken trafik ekipleri denetim gerçekleştirdi. İnegöl'de trafik ekipleri, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim yaptı. Vatandaşların bayram tatilinde güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak için İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, yolculara kemer kullanmaları konusunda uyarı yapıldı.
Siirt'te sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, kontrolünden çıkarak demir bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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Kayseri'de Yahyalı Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, şüpheli bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramada 102 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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