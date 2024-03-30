İsrail'de Binlerce Kişi Netanyahu ve Hükümetini Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İsrail'de Binlerce Kişi Netanyahu ve Hükümetini Protesto Etti

İsrail\'de Binlerce Kişi Netanyahu ve Hükümetini Protesto Etti

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetini protesto etti. Gösteride konuşma yapan İsrailli Aviva Siegel, hükümetin esir müzakerelerine 'çocuk oyuncağıymış gibi' davrandığını belirterek, Netanyahu'ya 'Hiçbir şey işe yaramayacak' dedi. Ayrıca, başkentteki Kirya Askeri Üssü'nde düzenlenen başka bir protesto gösterisinde binlerce gösterici, anlaşma yapılması ve savaşın durdurulması çağrısında bulundu.

30.03.2024 23:11  Güncelleme: 23:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetini protesto ederken, gösteride konuşma yapan İsrailli Aviva Siegel, "Beni duyuyor musun Bibi? Zaferden bahsetmeyi bırak. Askeri baskıdan bahsetmeyi bırak. Hiçbir şey işe yaramayacak" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine tepkilerde büyüyor. Başkent Tel Aviv'deki Kaplan Caddesi'nde bir araya gelen binlerce İsrailli esir anlaşması yapılması yönünde çağrı yaparken, Başbakan Netanyahu'ya da bölgede sürdürdüğü politika nedeniyle tepki gösterdi. "Hepsi eve dönene kadar durmayacağız", "Bu kadar ölüm, bu kadar umutsuzluk yeter" sloganları atan protestocular, İsrail bayrakları ve esirlerin resimlerinin bulunduğu pankartlar taşıdı. Gazze Şeridi'nde esir tutulduktan sonra serbest bırakılan İsrailli Aviva Siegel gösteride yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin esir müzakerelerine "çocuk oyuncağıymış gibi" davranmayı bırakmaları yönünde uyarıda bulundu. Siegel, "Anlaşma olmadan heyeti Katar'dan geri getiremezsiniz" dedi.

Konuşmasında Netanyahu'ya da seslenen Siegel, "Beni duyuyor musun Bibi? Kocamın hayatta olup olmadığını bilmiyorum. Zaferden bahsetmeyi bırak, askeri baskıdan bahsetmeyi bırak. Hiçbir şey işe yaramayacak. Şimdiye kadar hiçbir şey işe yaramadı. Orada her gün ölüyorlar" ifadelerini kullandı.

Başkentteki Kirya Askeri Üssü'nde düzenlenen bir başka protesto gösterisinde ise, binlerce gösterici ateş yakarak caddeyi trafiğe kapattı. Göstericiler, "Anlaşma hemen" ve "Savaşı durdurun" pankartları taşıyarak İsrail hükümetine tepki gösterdi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

Tel Aviv, İsrail, Aviva, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'de Binlerce Kişi Netanyahu ve Hükümetini Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bingöl-Elazığ Karayolu'nda Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
    00:15 Bingöl-Elazığ Karayolu'nda Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

    Bingöl-Elazığ Karayolu 18'inci kilometresinde bulunan Direkli mevkiinde meydana gelen kazada 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kazayla ilgili açıklama yaparak başsağlığı diledi.

  • Kocaeli'de Bebek Arabası Tartışması: Sürücü Bebekli 4 Kadını Otobüsten İndirdi
    23:47 Kocaeli'de Bebek Arabası Tartışması: Sürücü Bebekli 4 Kadını Otobüsten İndirdi

    Kocaeli'de özel halk otobüsüne binen 4 kadına sürücü, bebek arabasını katlamaları uyarısında bulundu. Kadınların arabayı katlayamaması üzerine sürücü, kadınları otobüsten indirdi. Olay sırasında sürücü ve bebeğin babası arasında yaşanan tartışma ise vatandaşlar tarafından ayırıldı.

  • Tunceli'de apartman boşluğunda çıkan yangında evcil hayvanlar kurtarıldı
    23:47 Tunceli'de apartman boşluğunda çıkan yangında evcil hayvanlar kurtarıldı

    Tunceli'de, Moğultay Mahallesi'nde bir apartman boşluğunda çıkan yangında evde mahsur kalan evcil hayvanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

  • Bingöl'de otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
    23:46 Bingöl'de otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

    Bingöl-Elazığ kara yolu 18'inci kilometrede meydana gelen trafik kazasında, 34 CLR 391 plakalı otomobil ile 23 ADR 477 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Van'da uzman çavuş, bebeğini öldürdü ve intihar girişiminde bulundu
    23:41 Van'da uzman çavuş, bebeğini öldürdü ve intihar girişiminde bulundu

    Van'ın Çaldıran ilçesinde yaşanan olayda, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir uzman çavuş, silahla eşine ve 4 aylık bebeğine ateş ettikten sonra kendisini vurdu. Bebek olay yerinde hayatını kaybederken, uzman çavuşun hayati tehlikesi devam ediyor.

  • Denizli'de kömür sobası zehirlenmesi sonucu evli çift hayatını kaybetti
    23:25 Denizli'de kömür sobası zehirlenmesi sonucu evli çift hayatını kaybetti

    Denizli'nin Bekilli ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki evli çift, evlerinde kullandıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Çiftin yakınları, haber alamayınca eve gitti ve çifti hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, ölümlerin kömür sobasından sızan gazdan kaynaklandığı tespit edildi.

  • İzmir'de 126 Bin 448 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
    23:24 İzmir'de 126 Bin 448 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

    İzmir'in Gaziemir ilçesinde yapılan bir araçta yapılan incelemede, çuval ve koliler içerisinde toplam 126 bin 448 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

  • Bartın'da Seçim Propagandaları Kaldırıldı
    23:23 Bartın'da Seçim Propagandaları Kaldırıldı

    31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde başlayan propaganda yasaklarıyla Bartın'ın cadde ve sokaklarında asılı bulunan tüm pankart, afiş ve parti bayrakları söküldü.


23:41 Van’da uzman çavuş, bebeğini öldürdü ve intihar girişiminde bulundu Van'da uzman çavuş, bebeğini öldürdü ve intihar girişiminde bulundu
22:45 Yerel seçimlerde oy kullanırken dikkat Oyunuz geçersiz sayılabilir Yerel seçimlerde oy kullanırken dikkat! Oyunuz geçersiz sayılabilir
22:39 Kim nerede kullanacak İşte siyasilerin oyunu atacağı yerler Kim nerede kullanacak? İşte siyasilerin oyunu atacağı yerler
21:13 DEM Parti İBB Başkan Adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak DEM Parti İBB Başkan Adayı Meral Danış Beştaş oy kullanamayacak
20:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii'nde
21:26 İftar saatini beklediği balkondan düşerek yaralandı İftar saatini beklediği balkondan düşerek yaralandı
20:45 Yalova’da bir kadın, kafasına karton kutu geçirerek sokaklarda dolaştı Yalova'da bir kadın, kafasına karton kutu geçirerek sokaklarda dolaştı
19:56 Ramazan Bayramı’nda sahne alacak ünlülere ödenecek ücretler belli oldu Ramazan Bayramı'nda sahne alacak ünlülere ödenecek ücretler belli oldu
19:54 Cemaatten atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsmailağa ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olmuş açıklamanız yok Cemaatten atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmailağa ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olmuş açıklamanız yok
19:09 Kocaeli’de Tadilat Sırasında Duvar Yıkıldı, Çocuk Hayatını Kaybetti Kocaeli'de Tadilat Sırasında Duvar Yıkıldı, Çocuk Hayatını Kaybetti
18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç’ı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret etti
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygulanarak dinlediği Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan ’İki Gözüm Ahmet: Sürgün’ filmi 5 Nisan’da vizyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygulanarak dinlediği Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' filmi 5 Nisan'da vizyonda
18:40 Edirne’de kan donduran cinayet JASAT dedektifleri tarafından çözüldü Edirne'de kan donduran cinayet JASAT dedektifleri tarafından çözüldü
17:05 Minibüsçü, tartıştığı sürücüye bıçak çekti, müdahale etmek isteyen kadına tekme savurdu Minibüsçü, tartıştığı sürücüye bıçak çekti, müdahale etmek isteyen kadına tekme savurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 00:47:34. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'de Binlerce Kişi Netanyahu ve Hükümetini Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement