İsrail'de Filistinli tutukluya işkence iddiası: Aşırı sağcılar askeri üssü bastı - Son Dakika
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İsrail'de Filistinli tutukluya işkence iddiası: Aşırı sağcılar askeri üssü bastı

İsrail'de Sde Teiman gözaltı tesisinde Filistinli tutukluya işkence yapmakla suçlanan 9 askerin gözaltına alınmasının ardından aşırı sağcı İsrailliler, askerlerin bulunduğu askeri üssü bastı.

29.07.2024 21:48
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İsrail'de Sde Teiman gözaltı tesisinde Filistinli tutukluya işkence yapmakla suçlanan 9 askerin gözaltına alınmasının ardından aşırı sağçı İsrailliler, askerlerin bulunduğu askeri üssü bastı.

İsrail'de ordu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sde Teiman gözaltı tesisinde Filistinli tutukluya işkence yapmakla suçlanan 9 asker gözaltına alındı. Ordu Radyosu, gözaltına alınan askerlerin hepsinin "tutukluya ciddi şekilde kötü muamele" ettiğinden ve kötü muameleyi birlikte gerçekleştirdiklerinden şüphelenildiğini belirtti.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Filistinli tutukluya yönelik kötü muamele iddiasının yaklaşık 3 hafta önce ortaya çıktığı ve söz konusu Filistinli tutuklunun birkaç hafta önce Gazze Şeridi'nde ordu tarafından tutuklandığı iddia edildi. Haberlerde, Filistinli tutuklunun tedavi ve ameliyat için hastaneye götürüldüğü belirtildi. Son üç hafta boyunca askeri polisin olayla ilgili kanıt topladığı ve bugün şüphelileri sorgulamak üzere gözaltına almaya karar verdiği aktarılan haberlerde, 10 şüpheliden 9'unun bugün Sde Teiman'da gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltılar protesto edildi

İsrailli aşırı sağcı protestocular, gözaltı haberinin ardından 9 askerin sorgulandığı İsrail'in merkezindeki Beit Lid Üssü'nün önünde toplanaraki askerlerin serbest bırakılmasını talep etti. Askerlerle arbede çıkaran aşırı sağcılar, daha sonra askeri üssü bastı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

İsrail, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'de Filistinli tutukluya işkence iddiası: Aşırı sağcılar askeri üssü bastı - Son Dakika

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