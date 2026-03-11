İsrail'den Beyrut'a Bombardıman

İran ve Hizbullah'ın İsrail'e başlattığı füze ve roket saldırısının ardından İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yoğun hava bombardımanı düzenledi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, İran ve Hizbullah, İsrail'e yönelik füze ve roket saldırısı düzenledi. İsrail ordusu, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine yaklaşık 100 roket, İran'ın ise İsrail'in güneyine balistik füze fırlattığını belirtti. İsrailli sağlık yetkilileri, saldırılarda 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Söz konusu saldırı, İran'a yönelik saldırıların başladığı 28 Şubat'tan bu yana Hizbullah'ın İsrail'e yönelik en büyük saldırısı olarak kayıtlara geçti.

İsrail Beyrut'u vurdu

Saldırıların ardından İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yoğun hava bombardımanı düzenledi. Beyrut'ta çok sayıda nokta vurulurken, birçok noktadan siyah dumanlar yükseldi. Saldırılardaki ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor.

İsrail ordusu, Lübnanlı sivilleri Beyrut'un güneyini boşaltması çağrısında bulunarak, "İkinci bir duyuruya kadar güney banliyösüne geri dönmeyin" dedi. - BEYRUT