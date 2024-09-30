İsrail'den Dahiye'ye Tahliye Çağrısı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki bazı binaların sakinlerine tahliye çağrısında bulundu.

İsrail Lübnan'a kara harekatına hazırlanırken, İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki bazı binaların sakinlerine tahliye çağrısında bulundu. Görgü tanıkları, İsrail'e ait savaş uçaklarının bölgede uçuş gerçekleştirdiğini ve işaret fişekleri attığını ifade etti. - TEL AVİV