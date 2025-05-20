İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 3 binaya hava saldırısı düzenledi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusunda 3 binayı bombaladı. İsrail'in hava saldırısı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı. Yerel kaynaklar, saldırı öncesi İsrail'in bölge sakinlerine binaları boşaltması konusunda uyarı verdiği aktardı. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı bildirildi. - GAZZE
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?