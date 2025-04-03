İsrail'den Şam'a Hava Saldırısı

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Suriye'ye yönelik hava saldırılarına devam ediyor. Suriye basını, İsrail ordusunun başkent Şam'ın güneyindeki El Kisva kasabasına hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Saldırıdaki can ve mal kaybı henüz bilinmezken, askeri bir üssün hedef alındığı iddia edildi.

İsrail dün ise Şam, Hama ve Humus dahil 5 farklı noktaya hava saldırıları düzenlemiş, 9 kişi hayatını kaybetmişti. - ŞAM