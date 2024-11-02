İsrail'e Mal Götüren Firma Protesto Edildi

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İsrail'e mal götüren firmayı protesto edenlerin kapattığı yol 3 saat sonra açıldı

Protestocular polisin ortalığı sakinleştirmesiyle olaysız dağıldı

İSTANBUL - Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda bir grup vatandaşın, İsrail'le ticaret yapan firmayı protesto etmek için barikat oluşturup kapattığı yol 3 saatin ardından trafiğe açıldı.

Akşam saatlerinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla toplanan bir grup vatandaş, Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda, İsrail'e malzeme götüren konteynerlerin yolunu kesip kapattı. Sosyal medya üzerinden organize olan bir grup, Ambarlı yolunda toplandı. Kalabalık, yolu kapatarak, üzerinde İsrail'e mal götüren firmanın isminin olduğu tırların geçişine izin vermedi. Eylem nedeniyle uzun tır kuyruğu oluştu.

Olayın haber verilmesiyle bölgeye gelen polis ekiplerinin uyarıları sonrası, grubun dağılmasıyla beraber yol 3 saatin ardından yeniden açıldı.