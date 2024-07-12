İsrail, Gazze'de Yardım Dağıtım Noktasına Saldırdı: 4 Yardım Çalışanı Hayatını Kaybetti

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yardım dağıtım noktasına düzenlediği saldırıda 4 yardım çalışanı hayatını kaybetti.

İsrail Gazze Şeridi'nde katliamlarına devam ederken, bir yandan da açlıkla savaşan Filistinlilerin yardımlara ulaşmasını da engelliyor. 7 Ekim tarihinden bu yana birçok kez yardım çalışanlarını hedef alan İsrail, tepkilere aldırış etmeksizin bir kez daha yardım dağıtım noktasını vurdu. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yardım dağıtan İngiltere merkezli Al-Khair Vakfı'nın çalışanlarına yönelik düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Nisan ayında da Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah kentinde "World Central Kitchen (WCK)" adlı insani yardım kuruluşu çalışanlarının bulunduğu araçları hedef almıştı. Saldırıda yardım kuruluşunun 7 görevlisi hayatını kaybetmişti. - GAZZE