İsrail, Gazze\'deki hastaneyi vurdu: 20 ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan El Emel Hastanesi'nin önündeki binayı vurması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne saldırılarını 82 gündür sürdürüyor. Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki El Emel Hastanesi'nin önündeki binayı vurduğu bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklama ise yerinden edilmiş sivillerin yaşadığı binanın vurulduğu saldırıda şu ana kadar 20 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı aktarıldı. - HAN YUNUS