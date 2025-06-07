İsrail, Gazze\'den Taylandlı Eşin Cansız Bedenini Getirdi

İsrail ordusu, iç istihbarat servisi Shin Bet ile gerçekleştirdiği ortak operasyonla Gazze Şeridi'ndeki Taylandlı esir Pinta Nattapong'un cansız bedenini alarak İsrail'e getirdiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet ile Gazze'nin güneyindeki Refah'ta dün operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyon sonucu Gazze Şeridi'nde rehin tutulan 36 yaşındaki Taylandlı esir ve tarım işçisi Pinta Nattapong'un cansız bedeninin bulunduğu ve İsrail'e getirildiği aktarıldı. Taylandlı esir Nattapong'un ölüm tarihinin henüz bilinmediği kaydedildi. Nattapong'un 7 Ekim 2023'teki saldırı sırasında hayattayken kaçırıldığı, daha sonra yaşamını yitirdiği belirtildi. - TEL AVİV