İsrail, Han Yunus'taki okula saldırdı: En az 29 kişi hayatını kaybetti

3.Sayfa

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda en az 29 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 277 gündür devam ediyor. İsrail ordusu, bir kez daha Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde bir okulu hedef aldı. İsrail'in yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu Abasan'daki el-Awda Okulu'nun çevresine düzenlediği saldırıda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 29 Filistinli hayatını kaybetti. - HAN YUNUS