İsrail: "Tahran'a geniş bir saldırı dalgası başlatıldı"
İsrail: "Tahran'a geniş bir saldırı dalgası başlatıldı"

01.03.2026 11:42
İsrail Savunma Kuvvetleri, Tahran'ın merkezine yönelik büyük bir saldırı dalgası başlattı. Ortak saldırılarda son 24 saatte 1200'den fazla mühimmat kullanıldı ve 40 bina hasar gördü.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri, şu anda İran'ın başkenti Tahran'ın merkezindeki hedeflerine yönelik geniş bir saldırı dalgası başlattı" denildi.

ABD-İsrail ortaklığında dün İran'a yönelik başlatılan saldırılar bugün de devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri, şu anda İran'ın başkenti Tahran'ın merkezindeki hedeflerine yönelik geniş bir saldırı dalgası başlattı" denildi.

"Aslanın Kükremesi Operasyonu'nda İlk Kez" ifadeleriyle yapılan açıklamada, "İsrail Ordusu, İran terör rejiminin hedeflerini Tahran'ın kalbinde vurdu. Son 24 saat içinde Hava Kuvvetleri, hava üstünlüğü sağlamak ve Tahran'a giden yolu açmak amacıyla geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdi" denildi.

İsrail Hava Kuvvetleri, ABD ile ortak saldırıda son 24 saatte İran'a bin 200'den fazla mühimmat atıldığını açıkladı.

İran saldırılarında 40 bina hasar gördü

İsrail haber ajansı Haaretz'in şehir belediyesinden aktardığı bilgiye göre, İran'ın dün düzenlediği saldırılarda en az 40 bina hasar gördü ve 200'den fazla kişi evlerinden tahliye edilerek, başkent Tel Aviv'de üç otele yerleştirildi. - TEL AVİV

12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:15
Tahran’ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
11:39
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı Tahran’da büyük patlama
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
11:10
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
11:03
Pakistan da karıştı ABD Başkonsolosluğu’na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
Pakistan da karıştı! ABD Başkonsolosluğu'na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
