İsrail: "Tahran'a geniş bir saldırı dalgası başlatıldı"

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri, şu anda İran'ın başkenti Tahran'ın merkezindeki hedeflerine yönelik geniş bir saldırı dalgası başlattı" denildi.

ABD-İsrail ortaklığında dün İran'a yönelik başlatılan saldırılar bugün de devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri, şu anda İran'ın başkenti Tahran'ın merkezindeki hedeflerine yönelik geniş bir saldırı dalgası başlattı" denildi.

"Aslanın Kükremesi Operasyonu'nda İlk Kez" ifadeleriyle yapılan açıklamada, "İsrail Ordusu, İran terör rejiminin hedeflerini Tahran'ın kalbinde vurdu. Son 24 saat içinde Hava Kuvvetleri, hava üstünlüğü sağlamak ve Tahran'a giden yolu açmak amacıyla geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdi" denildi.

İsrail Hava Kuvvetleri, ABD ile ortak saldırıda son 24 saatte İran'a bin 200'den fazla mühimmat atıldığını açıkladı.

İran saldırılarında 40 bina hasar gördü

İsrail haber ajansı Haaretz'in şehir belediyesinden aktardığı bilgiye göre, İran'ın dün düzenlediği saldırılarda en az 40 bina hasar gördü ve 200'den fazla kişi evlerinden tahliye edilerek, başkent Tel Aviv'de üç otele yerleştirildi. - TEL AVİV