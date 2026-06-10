İsrail Hava Üssü'nde Hasar: İran Füze Saldırısı

İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'ın balistik füze saldırısı sırasında Ramat David Hava Üssü'nde hasar meydana geldiğini doğruladı.

İran, 8 Haziran'da İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği balistik füze saldırısında Ramat David Hava Üssü'nü hedef almıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İran'ın balistik füze saldırısı sırasında Ramat David Hava Üssü'nde hasar meydana geldiği doğrulandı. Saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada, ilk incelemelere göre üste meydana gelen hasarın İran'a ait bir balistik füzenin önlenmesinin ardından düşen parçalardan kaynaklandığı, doğrudan bir füze isabetinin söz konusu olmadığı ileri sürüldü. IDF, herhangi bir yaralanma meydana gelmediğini ve hava üssünün operasyonel işleyişi üzerinde herhangi bir olumsuz etki olmadığını öne sürdü. - TEL AVİV