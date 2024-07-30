Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in başkent Beyrut'a düzenlediği saldırıda 1 kadının hayatını kaybettiğini, 5'i ağır 68 kişinin de yaralandığını aktardı.
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda bilanço netleşiyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırısında 1 kadının hayatını kaybettiğini, 5'i ağır 68 kişinin de yaralandığını aktararak, yaralıların çoğunun acil servislerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildiğini ifade etti.
Lübnanlı güvenlik kaynakları, İsrail'in hedef aldığı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Shukr'un İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısından sağ kurtulduğunu bildirmiş ve saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktarmıştı. - BEYRUT
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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