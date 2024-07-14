İsrail'in Gazze'deki BM okuluna saldırısında ölü sayısı 17'ye yükseldi

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan Birleşmiş Milletlere (BM) ait okula düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

İsrail Gazze Şeridi'nde sivilleri göz göre göre katlediyor. Dün 90 kişinin ölümüne neden olan İsrail güçleri bugün de sivilleri hedef almaya devam etti. Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yer alan BM'ye ait okula düzenlenen saldırıda bilanço arttı. Yüzlerce sivilin bombardımandan kaçarak sığındığı okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Saldırıda yaralanan en az 80 Filistinli ise tedavi için El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. - GAZZE