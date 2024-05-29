İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 36 bin 171'e, yaralananların sayısı 81 bin 420'ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanına tüm tepkilere rağmen devam ediyor. Bölgede 236 gündür aralıksız süren saldırılarda can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte sivillere yönelik 6 saldırı gerçekleştirdiği, 75 kişinin hayatını kaybettiği, 284 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 36 bin 171'e, yaralananların sayısının ise 81 bin 420'ye yükseldiği aktarıldı. - GAZZE