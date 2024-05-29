İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı devam ediyor. Son 24 saatte gerçekleşen saldırılarda 75 kişi hayatını kaybetti, 284 kişi yaralandı. Saldırıların başladığı tarihten bu yana toplam can kaybı 36 bin 171'e, yaralananların sayısı ise 81 bin 420'ye yükseldi.

29.05.2024 12:50
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 36 bin 171'e, yaralananların sayısı 81 bin 420'ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanına tüm tepkilere rağmen devam ediyor. Bölgede 236 gündür aralıksız süren saldırılarda can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte sivillere yönelik 6 saldırı gerçekleştirdiği, 75 kişinin hayatını kaybettiği, 284 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 36 bin 171'e, yaralananların sayısının ise 81 bin 420'ye yükseldiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor - Son Dakika

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