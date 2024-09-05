İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırıları: Ölü Sayısı 40,878'e Yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırıları: Ölü Sayısı 40,878'e Yükseldi

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne Saldırıları: Ölü Sayısı 40,878\'e Yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 878'e, yaralıların sayısı ise 94 bin 454'e ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 saldırıda 17 kişinin hayatını kaybettiğini ve 56 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılar, 7 Ekim'den bu yana 335 gündür devam ediyor.

05.09.2024 17:13
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 878'e, yaralıların sayısı ise 94 bin 454'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 335 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 2 saldırıda 17 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 56 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40 bin 878'e, yaralıların sayısının 94 bin 454'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırıları: Ölü Sayısı 40,878'e Yükseldi - Son Dakika

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