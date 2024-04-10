İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında Hamas liderinin 6 aile üyesi öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında Hamas liderinin 6 aile üyesi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 3 çocuğu ve 3 torunu hayatını kaybetti.

10.04.2024 18:09  Güncelleme: 18:10
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 3 çocuğu ve 3 torunu hayatını kaybetti. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında Hamas liderinin 6 aile üyesi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında Hamas liderinin 6 aile üyesi öldü - Son Dakika
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