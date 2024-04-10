İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında Hamas liderinin 6 aile üyesi öldü

Gaziantep'te Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Gaziantep'in belirli bölgelerinde etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Dolu sebebiyle yollar beyaza bürünürken, vatandaşlar araçlarını doludan korumak için çeşitli önlemler aldı.