İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 3 çocuğu ve 3 torunu hayatını kaybetti. - GAZZE
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında Hamas liderinin 6 aile üyesi öldü - Son Dakika
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 'Bozdoğan-24' Operasyonları kapsamında 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütü adına lastik yakma, molotof atma gibi eylemlerde bulundukları, yurt dışında terör örgütünün faaliyetlerine katıldıkları ve hapis cezasıyla arandıkları belirlendi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Muş'un Korkut ilçesinde bayram günü husumetlileri olan muhtara evininin önünde silahlı saldırı düzenleyen baba Muzaffer Özkan ve oğulları, yakalanacaklarını anlayınca da jandarmaya ateş açtılar. Muhtar hastanede hayatını kaybederken, baba Özkan ise yakalanacağını anlayınca intihar etti.
Niğde-Kayseri yolunda etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'in belirli bölgelerinde etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Dolu sebebiyle yollar beyaza bürünürken, vatandaşlar araçlarını doludan korumak için çeşitli önlemler aldı.
Polonya'nın başkenti Varşova'nın merkezinde bulunan Grzybowska Sokak'ta kullanılmayan bir binada 4 erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan bir Ukrayna vatandaşı cinayetleri işlediğini itiraf ederken, 7 kişi tutuklandı.
Almanya'nın Solingen kentinde Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı 4 kişilik ailenin öldüğü binayı kundaklayan şüphelinin kimliği tespit edildi. Wuppertal Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, zanlının kundaklama sonrası işlediği başka bir suçtan dolayı tutuklu olduğu belirtildi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan görme engelli bir kişi kayboldu. Jandarma ve AFAD ekipleri kayıp kişiyi bulmak için arama çalışmalarına başladı.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Sefaköy'de otların tutuşması sonucu çıkan yangın, Orman İşletme Şefliği ekiplerinin hızlı müdahalesiyle meşelik alana sıçramadan söndürüldü. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınırken, 2 dekar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç yoldan çıkarak su kanalı yanına uçtu. Kazada, araç sürücüsü ve aynı araçta bulunan 1 polis memuru ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tokat-Niksar karayolu Yağmurlu Köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Ferhat Çakmak yönetimindeki otomobil ile Selcen Altay idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 8 kişiden 3'ünün durumu ağır. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde aile içerisinde 'araba' sebebiyle çıktığı ileri sürülen kavgada silahla vurularak hayatını kaybeden karı-koca Pamukova'da son yolculuklarına uğurlandılar. Kavga sonucunda ölen 3 kişi, yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Karı-koca ise Pamukova ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.
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