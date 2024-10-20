İsrail'in Nebatiye Saldırısı: 3 Asker Hayatını Kaybetti

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İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde askeri araca düzenlediği saldırıda 3 Lübnan askeri hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan'da saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Ayn Ebel kasabasında orduya ait bir aracı hedef aldığı bildirildi. Açıklamada, düzenlenen hava saldırısında 3 Lübnan askerinin hayatını kaybettiği aktarıldı. - BEYRUT